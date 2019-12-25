Момент смертельного ДТП в центре Красноярска попал на камеру видеорегистратора

Предположительно, ДТП спровоцировал автомобилист за рулем Volkswagen Golf.

Момент смертельной автомобильной аварии на улице Дубровинского в городе Красноярске попал на видеозапись с камеры регистратора. Соответствующий ролик опубликован в социальных сетях. Представители Telegram-канала "Регнум" уточнили, что согласно предварительной информации, ДТП с летальным исходом спровоцировал водитель Volkswagen Golf. Шофер двигался из центра по направлению к Николаевскому мосту. Однако при перестроении на проезжей части он не предоставил преимущества "Ладе". В результате оба транспортных средства оказались на встречной полосе движения. Там иномарка столкнулась с машиной Volkswagen Passat. Затем зафиксирован удар с еще с тремя автомобилями.

Напомним, что в трагедии 29 сентября погибли три человека по сведениям от "Комсомольсокой правды". В СМИ не уточнили, в каких именно автомобилях из шести столкнувшихся находятся жертвы ДТП. На месте инцидента работают местные сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Уточняется, что трагедия произошла на участке, в котором в часы пик наблюдается интенсивное движение, а местами – транспортные заторы. Эту картину наблюдали автомобилисты утром во вторник. Авторы статьи отметили, что по вероятной версии случившегося, один из водителей вылетел на встречку и устроил лобовое столкновение с другой машиной. Они предполагают, что шофер мог идти на обгон.

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Фото и видео: Telegram / Регнум, Госавтоинспекция Красноярского края