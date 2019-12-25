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В ночном ДТП на КАД Петербурга погиб водитель Volkswagen
Сегодня, 8:37
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В ночном ДТП на КАД Петербурга погиб водитель Volkswagen

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Легковая машина столкнулась с большегрузом логистической компании.

На Кольцевой автодороге Петербурга произошла смертельная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Ночью 29 сентября на 44-м километре трассы автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с большегрузом логистической компании. Водитель легковушки погиб от полученных травм еще до приезда врачей скорой медицинской помощи. 

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, а также следователи. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на КАД Петербурга фура насмерть сбила женщину, которая стояла возле машин в пробке. Еще два человека пострадали. По факту этой аварии тоже проводится проверка. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: дтп, кад
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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