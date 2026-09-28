В Старой Ладоге водитель Renault насмерть сбил подростка

Подросток двигался по проезжей части в попутном с машиной направлении.

В селе Старая Ладога (Волховский район Ленинградской области) произошла смертельная авария. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 27 сентября около 20:40 у дома №1 по Гаражной улице 44-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, совершил наезд на 14-летнего мальчика.

Подросток двигался по проезжей части в попутном с машиной направлении. От полученных травм школьник скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

По факту гибели несовершеннолетнего следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В настоящее время продолжается расследование всех обстоятельств трагедии.

Ранее мы сообщили о том, что в Красном Селе Chevrolet протаранил две машины и въехал в автобус со стажером за рулем.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

