В Красном Селе Chevrolet протаранил две машины и въехал в автобус со стажером за рулем

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Сегодня утром на пересечении проспекта Ленина и улицы Освобождения в Красном Селе произошла серьезная авария.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, водитель автомобиля Chevrolet черного цвета сначала столкнулся с двумя легковыми машинами, а затем врезался в рейсовый автобус. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Судя по кадрам, опубликованным свидетелями инцидента, управление общественным транспортом в момент столкновения осуществлял стажер. Информация о пострадавших и степени повреждения транспортных средств пока уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклиста госпитализировали после ДТП с Toyota на Московском проспекте.

Фото и видео: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село