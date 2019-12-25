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Летом Петербург посетили туристы из 59 регионов России
Сегодня, 10:21
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Летом Петербург посетили туристы из 59 регионов России

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Их выявили комплексы ГАТИ.

За три месяца лета комплексы Государственной административно-технической инспекции Петербурга зафиксировали на газонах автомобили с номерами из 59 регионов России. По недавним данным, 94% туристического потока составили путешественники из нашей страны. 

Всего вынесли около 12 тыс. постановлений за неправильную парковку. Запрет нарушили водители из Москвы, Ленинградской, Мурманской, Московской, Орловской, Новгородской, Омской областей и Приморского, Хабаровского, Амурского краев. 

При этом запрет на парковку на газонах действует не только в Петербурге. Такие ограничения есть более чем в 20 регионах России, включенные в городские правила ради сохранения благоустройства и комфорта жителей России. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: ГАТИ расширила маршрут автоматического контроля парковки на севере Петербурга. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, туристы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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