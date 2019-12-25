  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Медведь растерзал туриста из Москвы в тайге Тувы
Сегодня, 9:02
210
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Медведь растерзал туриста из Москвы в тайге Тувы

0 0

Мужчину госпитализировали, позже он скончался.

Медведь напал на туриста из Москвы, который рыбачил во время путешествия по Туве. Мужчина умер в больнице, сообщил ТАСС руководитель регионального Госкомохотнадзора Артыш Салчак.

Он рассказал, что турист приехал на берег реки Большой Енисей на рыбалку с группой отдыхающих, которые проигнорировали запреты, введенные в регионе из-за нашествия медведей.‍

По предварительным данным, хищник напал на них днем. Турист получил тяжелые травмы лица – у него были вырваны мягкие ткани лица. Мужчину госпитализировали, позже он скончался.

В Туве до 30 ноября запрещено проведение мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах объявили режим повышенной готовности, который ограничивает пребывание людей в лесах. 

Ранее в Иркутской области в районе села Красноярово медведь напал на сборщиков ягод. Два человека скончались на месте, их товарищ успел убежать.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: медведь, нападение медведя в туве, нашествие медведей, тува, туристы
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии