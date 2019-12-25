Медведь растерзал туриста из Москвы в тайге Тувы

Мужчину госпитализировали, позже он скончался.

Медведь напал на туриста из Москвы, который рыбачил во время путешествия по Туве. Мужчина умер в больнице, сообщил ТАСС руководитель регионального Госкомохотнадзора Артыш Салчак.

Он рассказал, что турист приехал на берег реки Большой Енисей на рыбалку с группой отдыхающих, которые проигнорировали запреты, введенные в регионе из-за нашествия медведей.‍

По предварительным данным, хищник напал на них днем. Турист получил тяжелые травмы лица – у него были вырваны мягкие ткани лица. Мужчину госпитализировали, позже он скончался.

В Туве до 30 ноября запрещено проведение мероприятий на природе. Кроме того, в 11 муниципалитетах объявили режим повышенной готовности, который ограничивает пребывание людей в лесах.

Ранее в Иркутской области в районе села Красноярово медведь напал на сборщиков ягод. Два человека скончались на месте, их товарищ успел убежать.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)