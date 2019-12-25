Медведь растерзал двух сборщиков ягод в Иркутской области

Жертвами хищника стали мужчины 65 и 55 лет.

В Киренском районе в районе села Красноярово медведь напал на группу сборщиков ягод. Два человека получили смертельные травмы, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Трагедия произошла 16 сентября в лесном массиве тайги. Трое жителей Киренска собирали ягоды, когда на них напал медведь. Жертвами хищника стали мужчины 65 и 55 лет. Их 40-летний товарищ смог убежать и сообщить о трагедии в оперативные службы.

После получения сообщения сотрудник полиции и охотники обнаружили тела погибших. Рядом с место нападения они заметили медведя, который вел себя агрессивно. Мужчинам пришлось применить оружие, однако хищник убежал. По предварительным данным, он мог быть ранен. Сейчас медведя ищут. К поисковой операции привлекли дополнительные силы полиции.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае медведь вытащил из окна дома пенсионерку и задрал ее.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)