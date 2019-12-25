Урожайность в Ленобласти выросла по сравнению с прошлым годом

Все сельскохозяйственные предприятия полностью обеспечены необходимой техникой и ресурсами для завершения полевых работ.

В комитете по агропромышленному комплексу (АПК) Ленинградской области отчитались о ходе уборочной кампании. По состоянию на 21 сентября сельхозпроизводители региона демонстрируют рост урожайности основных культур по сравнению с прошлым годом.

С начала сезона убрано 27,2 тысячи гектаров зерновых культур, намолочено 106 тысяч тонн зерна (выполнено 75% годового плана). Средняя урожайность достигла 39 центнеров с гектара, что на 7% превышает показатели 2025 года. Собран урожай овощей с площади 483 гектара, общий объем составил 16,3 тысячи тонн (четверть от запланированного). Урожайность увеличилась на 10%. Темпы сбора картофеля также опережают прошлогодние – объемы увеличились на 14%. На данный момент выкопано 530 гектаров, получено 15 тысяч тонн клубней.

Как отметили в профильном комитете, кампания по сбору урожая продолжается. Все сельскохозяйственные предприятия полностью обеспечены необходимой техникой и ресурсами для завершения полевых работ.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти подключены к газу уже почти 44 тыс. домов.

Фото: пресс-служба Комитета по АПК Ленинградской области