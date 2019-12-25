Петербуржцев приглашают на кастинг шоу на ТНТ "Музыкальная интуиция"

Задача жюри – определить, кто из десяти незнакомцев поёт прекрасно, а кто совсем не умеет это делать.

Шоу "Музыкальная интуиция" объявляет кастинг участников в новый сезон в Петербурге! Вы можете не обладать ни слухом, ни голосом. Главное: быть ярким, не бояться сцены и уметь "прикинуться" певцом.

Если это про вас, заполните анкету на сайте ТНТ в разделе "Кастинги" и ждите приглашения на очный кастинг! Отмечаем, что для певцов и "лжецов" есть две отдельных формы. Кастинги пройдут в офлайн формате в Северной столице 25-27 сентября.

В шоу "Музыкальная интуиция" с ведущим Азаматом Мусагалиевым участвуют две команды из звёздных гостей. Их задача – определить, кто из десяти незнакомцев поёт прекрасно, а кто совсем не умеет это делать. Полагаться можно лишь на своё чутье. У жюри будет 4 раунда: знакомство, силуэт, демозапись и финальный, где капитаны команд споют дуэтом с выбранными незнакомцами. С девятью вокалистами селебрити смогут познакомиться сразу, а десятый остаётся сюрпризом до самого финала. Все деньги, заработанные звёздными командами, отправляются в благотворительные фонды.

Фото: unsplash (Matthias Wagner)