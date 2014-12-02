"Могу дать любому титану фору": боец ММА из Петербурга Артем Тарасов стал новым участником 4-го сезона "Титанов"

Совсем скоро на ТНТ стартует четвёртый сезон спортивного шоу "Титаны". Более 100 сильнейших атлетов страны вновь ждут масштабные испытания на силу, скорость, выносливость и координацию. Чтобы продолжить борьбу за звание титана, участникам придётся не только превзойти соперников, но и преодолеть себя.

Как стало известно Piter.TV, одним из участников нового сезона станет боец ММА, мастер спорта по самбо и блогер из Санкт-Петербурга Артем Тарасов. Спортсмен уже знаком зрителям "Титанов" — ранее он принимал участие в первом сезоне шоу.

Самым сложным было постоянно держать себя в руках, потому что это телевизионный формат. Здесь по-другому нужно себя вести и контролировать свои эмоции. Я борец, самбист, поэтому навыки борьбы оказались необходимыми для участия в таком тяжёлом проекте. Самым полезным, конечно, оказался навык борьбы из самбо, нашего национального вида спорта. Артем Тарасов

При этом специально к участию в проекте Тарасов не готовился.

Я не готовился к съёмкам от слова совсем, потому что не видел в этом необходимости: я постоянно нахожусь в хорошей физической форме и готовлюсь к боям. Но это шоу требует индивидуальной подготовки именно к такому формату. Вот этого я не делал. Об этом я не жалею, потому что считаю, что я красавчик, я большой молодец и могу дать любому титану фору по любому испытанию. Артем Тарасов

Четвёртый сезон спортивного шоу "Титаны" совсем скоро выйдент на ТНТ.

Фото: предоставлено ТНТ