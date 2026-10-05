Стоимость шоу Zivert в Петербурге составила 174 миллиона рублей

Певица Zivert призналась, что стадионные шоу не приносят прибыли. По её словам, артисты, которые делают ставку на визуал, вкладывают больше, чем зарабатывают.

На "Газпром Арене" в Петербурге 3 октября 2026 года прошёл концерт Юлии Зиверт с шоу "Где-то в ретро". На пресс-конференции перед шоу певицу спросили, окупаются ли большие постановки. Ответ был честным. Стоимость шоу в Петербурге составила 174 миллиона рублей. В Москве годом ранее — 182 миллиона. В этом году видеоверсию шоу не снимали — это тоже экономия. Увидеть его можно было только на Газпром Арене.

Вложения идут не только в декорации, но и в костюмы, свет, новые номера. Для этого шоу создали абсолютно новые костюмы для певицы, балета и музыкантов. Команда работает над мелочами, которые зритель может не заметить, но они влияют на картинку. Несмотря на затраты, певица не жалеет о вложениях. Она признаётся, что просто кайфует от возможности творить.

Это абсолютно не окупается. Большинство артистов, кто заточен именно на шоу, да, потому что есть артисты, мне кажется, у которых такие настолько легендарные песни, что они могут просто выйти и просто петь свои легендарные песни и будут собирать стадионы, и люди будут плакать, кричать, орать просто исключительно из-за музыкального материала. Я всё-таки считаю, что я артистка больше про шоу. Да, люди любят мою музыку, но они и шоу приходят смотреть, потому что любят визуал. И вот артисты, которые именно занимаются визуальной частью шоу очень так заморочено. Ну, естественно, никто ничего не зарабатывает. Zivert

Видео: Piter.tv