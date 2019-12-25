"В проекте сделан акцент на нашей потрясающей молодёжи": актёр Павел Комаров о технологическом шоу "На высоте"

ТНТ продолжает радовать зрителей технологическим шоу "На высоте", в котором звёзды вместе с профессионалами осваивают технологии будущего, уже ставшие частью современной жизни. Недавно победителем шоу стал актёр Павел Комаров вместе со своим 13-летним напарником, пилотом спортивного дрона Кириллом Журавлевым. Piter.tv поговорил с Павлом о том, как складывалось их напарничество, какие эмоции подарил первый полёт на вертолёте, любимых местах в Петербурге и новых проектах.

Поздравляем с победой в шоу "На высоте"! Расскажите, пожалуйста, почему захотелось принять участие?

Спасибо за поздравление! Мне предложили поучаствовать в шоу, всё подробно рассказали, как это будет — и я согласился не думая. Во‑первых, это захватывающе, а во‑вторых, в проекте сделан акцент на нашей потрясающей молодёжи, которая умеет думать и к чему‑то стремится.

Как сложилось ваше напарничество с Кириллом?

Напарничество с Кириллом отличное. Он очень коммуникабельный, всегда внимательно слушал. В силу возраста он как будто доверил мне часть ответственности — и при этом оставался максимально внимательным. За это ему большой респект!

Вы говорили, что до этого не летали на вертолёте. Какие впечатления остались?

Впечатления остались достаточно смазанные: нужно было выполнять испытания, отгадывать примеры — я даже не успел осознать, что это мой первый полёт. Немного запаниковал, засуетился… В общем, толком не почувствовал сам полёт — надо повторить!

Захотелось ли после шоу попробовать поуправлять самому каким-нибудь дроном?

Очень захотелось! Пока не понимаю, как к этому приспособиться: у нас было испытание в VR‑очках — это оказалось непросто. Не представляю, как ребята совмещают картинку в голове. Но опыт прикольный, я бы попробовал. Вообще, меня сейчас увлекают разные радиоуправляемые истории. В кино часто используют коптеры для съёмки — я ни разу не пробовал ими управлять, но хотел бы.

Как сейчас ваша работа в театре или всё-таки в приоритете съёмки в кино?

Я сцену не покидал, спектакль "Сказка про последнего ангела" в Театре наций идёт, приглашаю! Сейчас рассматриваю несколько предложений по антрепризе, так что уходить со сцены не планирую. Никогда не выбирал между кино и театром — стараюсь успевать и там, и там.

Как часто бываете в Петербурге? Без посещения каких мест не обходится поездка?

К сожалению, бываю в Петербурге очень редко — из‑за работы не получается выбраться, хотя там много друзей. Всем питерским ребятам большой привет! Поскольку приезжаю нечасто, стараюсь побывать в самых знаковых местах: на Дворцовой площади, в Эрмитаже. Не хочется звучать банально, но даже когда эти места уже хорошо знакомы, в разлуке с Питером они всё равно остаются самыми любимыми.

Какой он, идеальный день в Петербурге?

Идеальный день в Петербурге — солнечный. Любой, но солнечный.

Как обычно любите отдыхать?

Люблю спокойный отдых: либо "превращаюсь в тюленя", либо гуляю.

В каких проектах увидим вас в ближайшее время?

Очень ждём выхода "Жуки. Зима", а также "Жуки. Новая жизнь"! Ещё принял участие в проекте "Ландыши. Целоваться не будем" — там меня тоже можно будет увидеть.

Фото: пресс-служба ТНТ