Петербуржцев предупредили о новой схеме обмана с налоговыми уведомлениями.

В Петербурге мошенники начали рассылать поддельные письма от имени Федеральной налоговой службы. В них горожан предупреждают о якобы обнаруженных незадекларированных доходах и требуют срочно предоставить пояснения, угрожая штрафами. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Для убедительности злоумышленники указывают в сообщениях конкретные суммы предполагаемой задолженности, ссылаются на налоговые проверки и используют официальную терминологию. К письмам также прикрепляют поддельные документы с реквизитами государственных органов.

Под предлогом урегулирования ситуации получателей просят перейти по ссылке, заполнить форму с персональными данными или установить специальное приложение для подтверждения финансовых операций. В результате пострадавшие могут лишиться денег и доступа к своим аккаунтам. Кроме того, мошенники получают возможность завладеть данными для входа в банковские приложения.

Правоохранители рекомендуют проверять сведения о налогах только через официальный сайт ФНС или портал "Госуслуги". Горожан также призывают не открывать подозрительные ссылки, не устанавливать приложения по просьбе неизвестных и никому не сообщать пароли, коды из СМС и данные банковских карт.

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Фото: Piter.tv