Бизнесмен из Петербурга погиб в ДТП в Таиланде

Мужчина ехал на мотоцикле Triumph и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz.

Житель Петербурга, который ехал на мотоцикле, разбился насмерть на дороге на острове Пхукет. Об этом сообщил портал The Phuket News.

По данным издания, ДТП произошло 5 ноября в районе Ратсада. Мотоцикл Triumph, которым управлял 29-летний петербуржец, получил серьёзные повреждения. Полицейские обнаружили мужчину, лежащего на обочине дороги. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

За рулём Mercedes-Benz находилась 45-летняя гражданка Таиланда. У автомобиля была серьезно повреждена задняя левая часть. Женщина не стала покидать место ДТП. Полиция сейчас выясняет, по чьей вине случилась смертельная авария.

Как сообщил Telegram-канал Shot, погибший активно вел социальные сети. В Санкт-Петербурге мужчина вместе с друзьями основал собственную компанию и занимался бизнесом.

Ранее мы сообщали, что спасатели нашли тело петербуржца, пропавшего во время купания на Пхукете.

Фото: The Phuket News