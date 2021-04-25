  1. Главная
Таиландские спасатели обнаружили тело петербуржца, пропавшего во время купания на Пхукете
Сегодня, 8:48
Он пошел купаться с приятелями, несмотря на предупреждение о неблагоприятных условиях, обозначенное красными флагами на берегу.

Генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов сообщил ТАСС, что тайскими спасателями найдено тело жителя Петербурга, исчезнувшего ранее при купании в море у острова Пхукет.

Дипломат уточнил, что Генконсульство поддерживает связь с представителями местных властей и обеспечит необходимую помощь в возвращении останков гражданина на родину.

По данным полиции, произошедший инцидент датирован 3 ноября, когда отдыхавший в Таиланде 31-летний петербуржец пропал возле пляжа Найтхон на северном побережье острова. Он пошел купаться с приятелями, несмотря на предупреждение о неблагоприятных условиях, обозначенное красными флагами на берегу. Мужчина не смог вернуться обратно из-за мощных волн.

Согласно официальной статистике, начиная с июня нынешнего года, число утонувших российских туристов на территории Пхукета достигло 7 человек.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина погиб после падения в Неву у здания Кунсткамеры в Петербурге.

Фото: Pxhere

