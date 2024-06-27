Мужчина погиб после падения в Неву у здания Кунсткамеры в Петербурге

В центре Петербурга мужчина сорвался в воду с моста и утонул.

В ночь на 29 октября в Санкт-Петербурге мужчина упал в Неву недалеко от Кунсткамеры и погиб. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября в районе Дворцового моста. По предварительным данным, мужчина упал в реку в непосредственной близости от здания Кунсткамеры. Очевидцы происшествия вызвали спасателей и полицию. Сотрудники экстренных служб прибыли на место и примерно через 30 минут извлекли тело мужчины из воды. Медики констатировали смерть на месте.

Камеры видеонаблюдения не зафиксировали момент падения, однако специалисты предполагают, что мужчина мог потерять равновесие или упасть по неосторожности. Его личность в настоящее время устанавливается.

