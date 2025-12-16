Отказ от Болонской системы запустят в двух вузах Петербурга

Горный университет и Государственный морской технический университет станут участниками пилотного проекта по переходу на традиционную российскую модель образования. Коммерческий приём будет проходить по новым правилам с ограничениями по направлениям. Выпускники колледжей получат право поступать без ЕГЭ через внутренние экзамены.

В Санкт-Петербурге запустят пилотный проект по отказу от Болонской системы образования. Участниками станут Горный университет и Государственный морской технический университет. Проект предполагает возврат к традиционной российской модели обучения.

Ректор СПбГУПТД Алексей Демидов рассказал о ключевых изменениях в правилах поступления в 2026 году. Коммерческий приём будет проходить по новым правилам — для платного обучения вводятся ограничения по направлениям. Выпускники колледжей получили право поступать в вузы без сдачи профильных ЕГЭ. Вместо этого будут учитываться результаты внутренних экзаменов учебных заведений.

Изменился и порядок подачи документов: отправить заявление можно лично, по почте или через портал "Госуслуги". В последние дни приёма возможна повышенная нагрузка на электронный сервис. Система ранжирования направлений и приоритетов тоже изменится, что позволит абитуриентам точнее оценивать свои шансы.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

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