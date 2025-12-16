Три района Петербурга получат новые производственные площадки

Власти Петербурга одобрили расширение мощностей в Приморском, Красносельском и Красногвардейском районах.

Власти Санкт-Петербурга одобрили расширение производственных мощностей в Приморском, Красносельском и Красногвардейском районах. Соответствующие проекты планировки и межевания территорий утверждены 15 июня на совещании губернатора с членами городского правительства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Александр Беглов отметил, что город поддерживает планы действующих предприятий по наращиванию выпуска продукции. В производственной зоне "Северо-Западная" холдинг "Ленполиграфмаш" построит новые корпуса и создаст дополнительные рабочие места. В Красном Селе группа "Ладога" разместит производственные и складские помещения пищевого комплекса. Инвестор вложит не менее 5 млрд рублей, что позволит создать порядка 1200 рабочих мест и построить новую инженерную инфраструктуру. Ранее соглашение заключили на ПМЭФ.

В Приморском районе "ОДК-Климов" намерено возвести корпуса для научных изысканий и разработок. Также поддержана инициатива по развитию промзоны в Ручьях. По словам Беглова, принятые решения создадут условия для роста промышленного потенциала города и появления высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские водители готовы отдать за "возрастное" авто не больше 100 тыс.

Фото: Piter.TV