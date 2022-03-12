Ираклий Кобахидзе объяснил, что страна обычно даже перегоняет прогнозы мировых экспертов.

Международный валютный фонд прогнозирует то, что среднегодовой экономический рост на грузинской территории до 2031 года составит 5,4 процента. Данный показатель считается самым высоким по всему европейскому региону. Соответствующее заявление сделал местный премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая в эфире телеканала "Имеди". Иностранный чиновник из Тбилиси отметил, что развитию страны помогает активная работа властей по укреплению транзитной функции государства и развитию Среднего коридора с крупными инфраструктурными проектами. Эксперт добавил, что предыдущие прогнозы МВФ не только оправдывались, но даже превышались.

До 2031 года средний экономический рост Грузии составит 5,4%, что является самым высоким показателем в Европе. Сохранить такие темпы роста непросто — удерживать в долгосрочной перспективе рост экономики выше 5% уже само по себе является очень серьезным результатом. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Премьер Грузии надеется, что США изменят отношение к стране.

Фото: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze