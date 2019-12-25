Премьер Грузии надеется, что США изменят отношение к стране

По его словам, у властей есть общий оптимизм относительно будущего отношений Тбилиси и Вашингтона.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что США изменят отношение к стране. Об этом он заявил журналистам.

По словам главы грузинского правительства, у властей есть общий оптимизм относительно будущего отношений Тбилиси и Вашингтона. Он выразил надежду, что отношение Соединенных Штатов к Грузии изменится.

Мы терпеливо ждем их позиции по отношению к Грузии и надеемся, что абсолютно грубое и несправедливое отношение, которое было до 2024 года, сменится новыми подходами. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Напомним, в конце ноября 2024 года США приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Белый дом обвинил грузинские власти в совершении "антидемократических действий" на фоне массовых протестов, которые вспыхнули в стране.

