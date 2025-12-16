В квартире на Сердобольской нашли наркоплантацию с почти килограммом марихуаны

В его квартире обнаружили 7 кустов наркосодержащих растений.

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в организации домашней нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

27 мая оперативники задержали мужчину у дома 7 по улице Сердобольской. В его квартире провели обыск и изъяли три контейнера с веществом растительного происхождения, семь кустов наркосодержащих растений, пакет с порошком, электронные весы, упаковочный материал и оборудование для выращивания. Экспертиза показала, что вещество в контейнерах — марихуана массой 483,3 грамма. Остальные объекты исследуют.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий полицейские наведались в квартиру 28-летней сожительницы задержанного, проживающей в доме 7 по Бестужевской улице. Там они нашли ещё девять кустов конопли, вещество растительного происхождения в ведре и пакетах, а также электронные весы и оборудование для культивирования. Исследование подтвердило, что вещество из ведра — марихуана массой 372,5 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сожительница также проходит по делу.

Ранее Piter.TV сообщал, что дорожный спор на юге Петербурга закончился стрельбой из травмата.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области