Нож у горла "убедил" студента в Колпино отдать грабителю телефон

Неизвестный подошёл к 16-летнему подростку у дома на бульваре Трудящихся.

Сотрудники уголовного розыска Колпинского района по горячим следам раскрыли разбойное нападение на несовершеннолетнего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 28 мая в полицию поступило сообщение, что днём у одного из домов на бульваре Трудящихся неизвестный подошёл к 16-летнему подростку и, угрожая ножом, потребовал отдать мобильный телефон. Завладев гаджетом стоимостью 23 тысячи рублей, злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов предполагаемого нападавшего установили и задержали на территории Колпино. Им оказался 26-летний неработающий житель Ленинградской области. Похищенный телефон изъят и будет возвращён законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

