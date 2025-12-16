Беглов напомнил о вкладе Фаберже в ювелирную славу Петербурга

В Санкт-Петербурге вспоминают Карла Густавовича Фаберже — 30 мая исполняется 180 лет со дня рождения великого ювелира. Он родился в Петербурге в семье ювелира и благодаря таланту и труду превратил небольшую мастерскую родителей во всемирно известную компанию.

Шедевры, созданные мастерами фирмы Фаберже, прославили русскую ювелирную школу далеко за пределами страны. Именно Фаберже был удостоен чести создавать пасхальные яйца для императорской семьи, многие из которых содержали отсылки к историческим событиям. Благодаря его творениям Петербург потеснил другие европейские столицы, закрепив за собой статус ювелирной столицы мира.

Память о ювелире и его семье хранит знаменитый дом на Большой Морской улице, а его наследие сохраняет музей в Шуваловском дворце. Именем Фаберже названа площадь у станции метро "Ладожская", где установлен бронзовый бюст.

Фото: ВКонтакте / Музей Фаберже