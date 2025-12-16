Подготовка к ЕГЭ в 2026 году обойдется от 13,6 до 580 тысяч рублей

Стоимость подготовки к Единому государственному экзамену в 2026 году варьируется от 13,6 тысячи до 580 тысяч рублей и выше в зависимости от выбранного формата. Такие данные содержатся в исследовании сервиса Okursah, поступившем в редакцию "Газеты.Ru".

Занятия с частным репетитором остаются самым дорогим вариантом. Час работы со студентами и начинающими педагогами стоит от 600 до 1,2 тысячи рублей, с опытными школьными учителями — от 1,5 до 3 тысяч, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями — от 4 до 10 тысяч рублей и выше. При занятиях раз в неделю на протяжении учебного года подготовка по одному предмету может обойтись в сумму от 54 до 150 тысяч рублей.

Более доступной альтернативой выступают онлайн-школы. Средняя стоимость месячной подписки составляет 4–6 тысяч рублей, а годовая подготовка по одному предмету обычно обходится в 35–50 тысяч. Некоторые онлайн-платформы предлагают пакетные тарифы сразу на несколько дисциплин, что снижает расходы в пересчете на один курс.

Групповые курсы при вузах и образовательных центрах в среднем стоят 5–8 тысяч рублей в месяц за предмет. Такой формат дешевле индивидуальных занятий, однако дает меньше персонального внимания ученику: группы обычно насчитывают от 10 до 15 человек.

Отдельную статью расходов составляют сопутствующие траты. Учебные пособия и сборники типовых вариантов могут стоить от 3 до 7 тысяч рублей, а платные пробные экзамены — около 1,5–2,5 тысячи рублей за одну попытку. Для онлайн-обучения иногда требуется дополнительная техника: ноутбук, веб-камера, гарнитура или графический планшет.

