Мошенники заманивают подростков "работой" и крадут их данные через фишинговые ссылки

Аферисты отправляют несовершеннолетним привлекательные предложения о работе с высокой зарплатой и свободным графиком.

В преддверии летних каникул активизировались мошенники, которые нацелились на подростков, ищущих подработку. Злоумышленники рассылают "выгодные предложения" о работе с высокой зарплатой, минимумом требований и полностью свободным графиком. Под видом частных компаний они отправляют детям фишинговые ссылки для "оформления", после перехода по которым крадут личные данные.

Как отмечают в ведомстве, аферисты таким образом выманивают персональную информацию, доступы к аккаунтам в соцсетях и мессенджерах. В ряде случаев, если банковские карты родителей привязаны к тем же устройствам и сервисам, что и у подростков, мошенники получают доступ и к счетам взрослых.

В МВД призывают родителей обязательно проговорить с детьми правила цифровой безопасности: нормальные работодатели не просят вводить паспортные и банковские данные по непонятным ссылкам из мессенджеров; любые "золотые горы за пару часов в день" почти всегда являются обманом; прежде чем что-то заполнять, нужно показать "вакансию" родителям или другим доверенным взрослым.

В ведомстве добавили, что схемы злоумышленников будут только усложняться, поэтому подросткам необходим такой же "цифровой иммунитет", как и взрослым. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.

