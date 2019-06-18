Стало известно о схеме мошенничества по сдаче квартир и домов на курортах

Аферисты активизировались с приближением лета.

Аферисты стали массово размещать в соцсетях поддельные объявления о сдаче квартир и домов на курортах. Для привлечения внимания они используют украденные или сгенерированные ИИ фото. Об этом пишет 360.ru.

По словам правозащитницы Екатерины Дуб, мошенники говорят о том, что в очереди очень много желающих, и нужно как можно скорее забронировать конкретную квартиру или дом. В анкетах чаще всего используют украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями фотографии. При этом жертв просят предоплату или высылают им ссылку на фейковую платежную систему.

Эксперт советует обращать особое внимание на аккаунт, с которого опубликовано предложение. Если он закрыт, от такой аренды лучше отказаться. Самый безопасный способ — бронировать жилье через специализированные сервисы.

