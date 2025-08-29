Мошенники придумали двухэтапную схему обмана выпускников перед ЕГЭ

В киберполиции предупреждают о главных маркерах обмана.

Управление по борьбе с противоправным использованием ИТ-технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о новой двухэтапной схеме мошенничества, нацеленной на выпускников и их родителей перед единым государственным экзаменом.

Сначала жертву просят внести предоплату, обещая прислать настоящие ответы во время экзамена на "персональный номер". Однако за день до теста мошенники заявляют, что отправить материалы не получится. Вместо этого они предлагают "ускоренные курсы" или "гарантированный доступ" — уже за дополнительную плату.

В киберполиции пояснили, что главные маркеры обмана: просьба перевести деньги на частную карту или электронный кошелек; требование прислать фото паспорта или СНИЛС; искусственное давление ("шанс здесь и сейчас", "мест осталось мало").

Правоохранители призывают не поддаваться на уловки мошенников и не переводить деньги незнакомцам. Любые предложения о покупке ответов на ЕГЭ незаконны и почти всегда являются обманом. О подозрительных объявлениях следует сообщать в полицию.

