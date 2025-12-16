Патагонская мара в Ленинградском зоопарке застыла в позе "забыл выключить утюг"

Сотрудники зоопарка поделились видео, на котором грызун замер в выразительной позе, точно передающей панику человека.

В Ленинградском зоопарке нашли идеальную визуальную метафору для чувства, знакомого каждому, кто хоть раз уезжал из дома и мучительно вспоминал, всё ли выключено. Патагонская мара застыла в позе, которая, по мнению сотрудников, точно передаёт состояние "а вдруг утюг остался включённым?".

Патагонская мара — четвёртый по величине грызун в мире (крупнее неё только бобры, дикобразы и знаменитые капибары). Взрослая особь может достигать 70 см в длину и весить до 16 кг. Внешне эти животные напоминают нечто среднее между зайцем, оленем и собакой, а их большие чёрные глаза с густыми ресницами привлекают внимание посетителей.

Мары — прирождённые землекопы. Одна из обитательниц зоопарка по кличке Маруся даже вырыла под вольером пятиметровый тоннель в форме буквы "Г", и сотрудникам пришлось искать беглянку с помощью камеры GoPro и фонарика. Сейчас семейство патагонских мар живёт в павильоне "Тропический дом" Ленинградского зоопарка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке агути Оливер нашел невесту.

Видео: Ленинградский зоопарк / Дарьяна Феррет