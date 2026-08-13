Фармацевт из Ленобласти вырастила 43-килограммовый кабачок и готовится к новому рекорду

По словам женщины, секрет успеха кроется в качественных семенах, плодородной почве, регулярном поливе и тщательном уходе.

На участке фармацевта Марины Матвеевой из города Сясьстрой Ленинградской области появились новые рекордсмены. Как пишет сообщил губернатор Ленобласти Алексндр Дрозденко в своём Telegram-канале, в этом сезоне женщина уже собрала гигантский кабачок весом 43 кг и длиной 145 см. Из-за большого веса овощ раскололся прямо на грядке, поэтому его пришлось срочно срезать. Сейчас хозяйка решает судьбу урожая: приготовить из него кабачковую икру или поделиться с друзьями и соседями.

Грядки продолжают удивлять плодами-великанами: арбуз набрал вес 47 кг, тыква достигла массы 225 кг при окружности 3 метра. Среди новых достижений – лук окружностью 48 см и крупные томаты.

Итоги сезона будут подведены осенью. Напомним, ранее Марина Матвеева установила несколько региональных и всероссийских рекордов. В 2024 году она вырастила тыкву весом 450,4 кг, ставшую крупнейшей в Ленобласти, а также морковь длиной 1,59 м, которая была признана самой длинной в России.

По словам женщины, секрет успеха кроется в качественных семенах, плодородной почве, регулярном поливе и тщательном уходе. Александр Дрозденко высоко оценил увлечение семьи.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти спасли аиста, который семь лет прилетал к одному и тому же дому.

Фото и видео: Telegram / Александр Дрозденко