"Водоканал" оценил ущерб от сброса цемента в колодец на Миллионной улице

В данный момент предприятие готовит материалы для передачи дела в правоохранительные органы.

В социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлен сброс цементного раствора в дождеприемный колодец на Миллионной улице. В пресс-службе петербургского "Водоканала" сообщили, что после инцидента на место была направлена специальная бригада.

Специалисты оценили последствия: количество попавшего в систему раствора оказалось незначительным. Смесь была поглощена осадочной частью дождеприемного колодца и не проникла в основную канализационную сеть. Благодаря этому ущерб системе водоотведения нанесен не был – в настоящее время она находится в технически исправном состоянии и работает в полном объеме.

Несмотря на отсутствие технических последствий, сам факт несанкционированного сброса зафиксирован. В данный момент предприятие готовит материалы для передачи дела в правоохранительные органы.

Горожан призывают сообщать о подобных нарушениях по телефону горячей линии "Водоканала": 305-09-09, либо обращаться напрямую в полицию.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" проверит более 2500 пожарных гидрантов у школ и детсадов Петербурга.

Видео: Олег Бабенко

