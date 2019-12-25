Такер Карлсон назвал Россию своей любимой страной

Американец планирует еще раз приехать в Россию.

Американский журналист Такер Карлсон назвал Россию любимой страной из всех, которые он побывал. Иностранный ведущий выразил желание посетить ее еще раз. Такой комментарий западный эксперт сделал в интервью для издания RT.

Я считаю, что Россия красивая страна. Удивительная страна. Моя любимая из всех, где я бывал. Я приезжал пару раз. Надеюсь приехать еще. Такер Карлсон, журналист

Напомним, что ране Такер Карлсон говорил о том, что планировал посетить вновь Россию зимой, однако ему пришлось толкнуться с некоторыми сложностями. Журналист не стал раскрывать их характер. При этом он подчеркнул, что визу Москва ему выдала.

"Это уничтожение". Такер Карлсон выступил с тревожным признанием об Украине.

Фото: YouTube / Tucker Carlson