Такер Карлсон считает, что ЕС позволил США совершить преступление на своей территории.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что европейский регион обречен на нищету, так как местные политические элиты позволили американцам взорвать газопроводы "Северный поток" в акватории Балтийского моря, а затем втянулась в вооруженный конфликт с Ираном. В результате последнее событие лишило сообщество топливных поставок из Катара по сжиженному природному газу (СПГ). Иностранный корреспондент заметил, что вместо решения проблем руководство ЕС начала конфликтовать с российским руководством. Он называл эту ситуацию самой опасной на сегодняшний день в мире. Соответствующей информацией иностранный корреспондент поделился в эфире YouTube-подскаста East Meets West. Ведущей программы стали продюсер RT Ольга Батаман и сотрудница российского телеканала Тара Рид.

Европа на пути к нищете, потому что они позволили американцам взорвать "Северный поток", и потому что они поддержали эту безумную войну с Ираном, в ходе которой Иран уничтожил множество катарских объектов СПГ, — Европа обречена на нищету. Такер Карлсон, журналист

Напомним, что взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - зафиксированы 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии на трубопроводах.

Карлсон объяснил, почему демократы ненавидят Россию.

Фото и видео: YouTube / East Meets West with Olga and Tara