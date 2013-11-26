Американский журналист Такер Карлсон заявил, что европейский регион обречен на нищету, так как местные политические элиты позволили американцам взорвать газопроводы "Северный поток" в акватории Балтийского моря, а затем втянулась в вооруженный конфликт с Ираном. В результате последнее событие лишило сообщество топливных поставок из Катара по сжиженному природному газу (СПГ). Иностранный корреспондент заметил, что вместо решения проблем руководство ЕС начала конфликтовать с российским руководством. Он называл эту ситуацию самой опасной на сегодняшний день в мире. Соответствующей информацией иностранный корреспондент поделился в эфире YouTube-подскаста East Meets West. Ведущей программы стали продюсер RT Ольга Батаман и сотрудница российского телеканала Тара Рид.
Европа на пути к нищете, потому что они позволили американцам взорвать "Северный поток", и потому что они поддержали эту безумную войну с Ираном, в ходе которой Иран уничтожил множество катарских объектов СПГ, — Европа обречена на нищету.
Такер Карлсон, журналист
Напомним, что взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - зафиксированы 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии на трубопроводах.
Карлсон объяснил, почему демократы ненавидят Россию.
Фото и видео: YouTube / East Meets West with Olga and Tara
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