Россиянам рассказали, где можно заразиться "плотоядной бактерией"

Профессор Татьяна Припутневич объяснила, что угроза скрывается не только в США.

"Плотоядная бактерия", или Vibrio vulnificus, резкий рост случаев заражения которой зафиксировали на американской территории, обитает не только в этой стране. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделала главный внештатный специалист по медицинской микробиологии российского министерства по здравоохранению, член-корреспондент РАН и профессор Татьяна Припутневич. Эксперт пояснила, что в жаркие сезоны география распространения проблемы расширяется,.

В Европе основные зоны риска — Балтийское и Черное моря, отдельные районы Северного и эстуарии (место, где река встречается с морем). Татьяна Припутневич, эксперт

Согласно сведениям от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) за лето 2026 года, благоприятные условия для бактерии Vibrio специалисты фиксировали в том числе в ряде североевропейских районов. До этого зоны повышенной пригодности для роста вибрионов отмечались итакже вблизи побережья Калининградской области.

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Фото: Piter.tv