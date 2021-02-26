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Россиянам рассказали, где можно заразиться "плотоядной бактерией"
Сегодня, 15:41
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Россиянам рассказали, где можно заразиться "плотоядной бактерией"

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Профессор Татьяна Припутневич объяснила, что угроза скрывается не только в США.

"Плотоядная бактерия", или Vibrio vulnificus, резкий рост случаев заражения которой зафиксировали на американской территории, обитает не только в этой стране. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделала главный внештатный специалист по медицинской микробиологии российского министерства по здравоохранению, член-корреспондент РАН и профессор Татьяна Припутневич. Эксперт пояснила, что в жаркие сезоны география распространения проблемы расширяется,.

В Европе основные зоны риска — Балтийское и Черное моря, отдельные районы Северного и эстуарии (место, где река встречается с морем).

Татьяна Припутневич, эксперт

Согласно сведениям от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) за лето 2026 года, благоприятные условия для бактерии Vibrio специалисты фиксировали в том числе в ряде североевропейских районов. До этого зоны повышенной пригодности для роста вибрионов отмечались итакже вблизи побережья Калининградской области.

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Фото: Piter.tv

Теги: балтийское море, туризм, черное море
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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