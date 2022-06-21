В ГУАП разработали нейросеть, подбирающую обувь по фото стопы

На данный момент система работает с базой из 43 спортивных моделей от шести производителей: Nike, Adidas, New Balance, Asics, Puma и Hoka.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) представили инновационный алгоритм на базе искусственного интеллекта. Новая разработка призвана избавить покупателей от долгих примерок и ошибок при выборе кроссовок, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

Для получения рекомендаций пользователю достаточно загрузить фотографию стопы, указать свой пол, желаемый тип обуви и другие параметры. Искусственный интеллект анализирует анатомические особенности: определяет высоту свода (от плоского до высокого), тип пронации (гиперпронация, нейтральный или супинация) и оценивает ширину стопы.

На данный момент система работает с базой из 43 спортивных моделей от шести производителей: Nike, Adidas, New Balance, Asics, Puma и Hoka. Весь ассортимент классифицирован по назначению – для бега, повседневной носки, фитнес-тренировок и пеших прогулок. Каждой паре присваивается индивидуальный рейтинг в диапазоне от 0 до 100 баллов.

В ходе тестирования удобство сервиса получило высокую оценку пользователей – в среднем 8,5 из 10 возможных. Разработчики планируют расширить каталог брендов, выпустить мобильное приложение и интегрировать систему с онлайн-платформами для продажи обуви.

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Фото: Magnific