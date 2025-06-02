В Петербурге открылась выставка к 26-й годовщине гибели подлодки "Курск"

На выставке представлена лишь малая часть предметов, которые родственники и друзья моряков передавали в дар музею на протяжении многих лет.

В Музее истории подводных сил России имени А. И. Маринеско сообщили изданию "Петербургский дневник", что к 26-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море начала работу временная экспозиция. Выставка, которая продлится до конца августа, стала частью цикла мероприятий "120 лет подводным силам России".

Научный сотрудник музея Юлия Маратканова отметила, что целью экспозиции является почтение памяти погибших подводников и напоминание о событиях катастрофы 2000 года, унесшей жизни всех 118 членов экипажа. Она уточнила, что на выставке представлена лишь малая часть предметов, которые родственники и друзья моряков передавали в дар музею на протяжении многих лет. В частности, посетители могут увидеть памятные знаки разных годовщин, фотографии экипажа, личные снимки из частных архивов, часы одного из подводников и водолазный нож с борта подлодки. Центральным экспонатом стала металлическая часть прочного корпуса атомного крейсера, извлеченная со дна.

Юлия Маратканова подчеркнула, что петербуржцы бережно хранят память о трагедии. По ее словам, многие гости приходят в музей именно ради информации о "Курске", а родители приводят детей, чтобы рассказать им об этих событиях, считая гибель лодки важной частью современной истории России.

Заместитель директора музея Александр Селезнев добавил, что одним из главных последствий трагедии стало серьезное повышение стандартов безопасности на флоте. Он напомнил, что государственная комиссия установила причиной катастрофы самоподрыв торпеды 65-76. Современные российские атомные крейсеры типов "Ясень" и "Борей" больше не используют такие торпеды, перейдя на ракетные комплексы "Калибр". Благодаря извлеченным урокам подобные катастрофы с тех пор не повторялись.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)