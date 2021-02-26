В ночь с 9 на 10 мая в Петербурге отменили разводку мостов

Решение принято для обеспечения комфортного проведения праздничных мероприятий и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта в центре города.

В ночь с 9 на 10 мая 2026 года в связи с празднованием Дня Победы мосты в Петербурге разводиться не будут. Такое решение принято для обеспечения комфортного проведения торжественных мероприятий и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта в центре города. Отмена разводки касается всех переправ через Неву и другие водные артерии, которые обычно разводятся по графику в навигационный период.

Традиционно в День Победы и в ближайшие праздничные сутки городские власти корректируют график работы мостов, чтобы горожане и гости Северной столицы могли участвовать в шествиях, посещать концерты и салют. В остальные майские ночи разводка мостов будет производиться по стандартному графику.

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Фото: Piter.TV