С начала года в Петербурге отремонтировали почти 2 тыс. крыш

В Петербурге в этом году программа текущего ремонта крыш жилых домов выполняется с опережением графика. Из 2,2 тыс. объектов сделали порядка 2 тыс. кровель, общая их площадь составляет свыше 91 тыс. квадратных метров, рассказали 12 августа в Смольном.
Комплексный ремонт включает диагностику состояния покрытия, парапетов и водосточной системы, а также устранение локальных повреждений гидроизоляционного слоя, замену изношенных элементов водостока и частичное укрепление несущих конструкций.
Своевременное обновление кровель не просто устраняет последствия протечек, а системно продлевает срок службы конструкций, предотвращая затраты на дорогостоящий капитальный ремонт в будущем.
Пресс-служба Жилищного комитета
За 5 лет в Северной столице приведено в порядок почти 16 тыс. крыш общей площадью более 900 тыс. квадратных метров.
Ранее на Piter.TV: на улице Рубинштейна завершают реставрацию дома Ростовцева.
Фото: пресс-служба Жилищного комитета
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