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С начала года в Петербурге отремонтировали почти 2 тыс. крыш
Сегодня, 15:59
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С начала года в Петербурге отремонтировали почти 2 тыс. крыш

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Общая площадь кровель – свыше 91 тыс. квадратных метров.

В Петербурге в этом году программа текущего ремонта крыш жилых домов выполняется с опережением графика. Из 2,2 тыс. объектов сделали порядка 2 тыс. кровель, общая их площадь составляет свыше 91 тыс. квадратных метров, рассказали 12 августа в Смольном. 

Комплексный ремонт включает диагностику состояния покрытия, парапетов и водосточной системы, а также устранение локальных повреждений гидроизоляционного слоя, замену изношенных элементов водостока и частичное укрепление несущих конструкций. 

Своевременное обновление кровель не просто устраняет последствия протечек, а системно продлевает срок службы конструкций, предотвращая затраты на дорогостоящий капитальный ремонт в будущем. 

Пресс-служба Жилищного комитета 

За 5 лет в Северной столице приведено в порядок почти 16 тыс. крыш общей площадью более 900 тыс. квадратных метров. 

Ранее на Piter.TV: на улице Рубинштейна завершают реставрацию дома Ростовцева. 

Фото: пресс-служба Жилищного комитета 

Теги: жилищный комитет, ремонт крыш
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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