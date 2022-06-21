С начала года в Петербурге отремонтировали почти 2 тыс. крыш

Общая площадь кровель – свыше 91 тыс. квадратных метров.

В Петербурге в этом году программа текущего ремонта крыш жилых домов выполняется с опережением графика. Из 2,2 тыс. объектов сделали порядка 2 тыс. кровель, общая их площадь составляет свыше 91 тыс. квадратных метров, рассказали 12 августа в Смольном.

Комплексный ремонт включает диагностику состояния покрытия, парапетов и водосточной системы, а также устранение локальных повреждений гидроизоляционного слоя, замену изношенных элементов водостока и частичное укрепление несущих конструкций.

Своевременное обновление кровель не просто устраняет последствия протечек, а системно продлевает срок службы конструкций, предотвращая затраты на дорогостоящий капитальный ремонт в будущем. Пресс-служба Жилищного комитета

За 5 лет в Северной столице приведено в порядок почти 16 тыс. крыш общей площадью более 900 тыс. квадратных метров.

Ранее на Piter.TV: на улице Рубинштейна завершают реставрацию дома Ростовцева.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета