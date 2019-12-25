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Петербург продолжает подготовку к отопительному сезону
Сегодня, 13:11
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Петербург продолжает подготовку к отопительному сезону

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К 1 сентября необходимо обеспечить техническую готовность 24,4 тыс. зданий, из которых 24,1 тыс. объектов – жилые дома.

В Жилищном комитете Петербурга сообщили, что в городе продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону. К 1 сентября необходимо обеспечить техническую готовность 24,4 тыс. зданий, из которых 24,1 тыс. объектов – жилые дома. 

К настоящему времени техническую готовность подтвердили 72% жилищного фонда, выдано 14,3 тыс. паспортов. Для оперативного контроля ведомство разработало систему "Светофор". 

Сводный рейтинг основан на пяти ключевых индикаторах: ремонт инженерных сетей, ремонт кровель, оснащение кровель системами антиобледенения, выполнение графика противоаварийных тренировок и оформление паспортов готовности многоквартирных домов. Анализ этих данных позволяет детально видеть, какие районы уже готовы к зиме, а где ситуация требует вмешательства. 

Пресс-служба Жилищного комитета 

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт крыш на Невском проспекте выполнен более чем на 80%. 

Фото: pxhere 

Теги: жилищный комитет, отопительный сезон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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