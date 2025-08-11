Экс-пресс-екретарь Владимира Зеленского напомнила о дефиците бюджета на подготовку к отопительному сезону.

В Киеве предупредили украинских граждан о критической ситуации, которая сложится для страны с теплоснабжением грядущей зимой. Соответствующее заявление через социальные сети сделала бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель. Иностранка рассказала, что зима сезона 2026-1017 годов будет тяжелой для местного населения. Речь идет о том, что государственному энергетическому сектору по-прежнему необходимо около 650 миллионов евро до старта отопительного сезона для проведения подготовительной кампании.

Хотя мне больно думать о будущих страданиях миллионов людей в моей стране, я должна подчеркнуть, что никакая помощь, направленная на энергетическую инфраструктуру, не принесет реальных результатов, пока продолжается конфликт. <…> Украинcкое население обречено. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Напомним, что в июле 2026 года глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил общественности, что жители Украины предстоящей зимой будут сидеть без тепла и электроэнергии днями и неделями в случае новых повреждений на объектах энергетики.

Мендель: Зеленский в 2022 году назвал события в Буче "нормальными".

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel