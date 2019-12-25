Мать убитых в Таиланде детей назвала их героями

Гибель в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых остановила серию убийств в окрестностях курортного города. Об этом написала мать погибших в соцсети Threads*.
Мои дети — герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно — эти убийцы больше никогда никого не убьют….. Для меня Диана и Рома навсегда останутся героями
Зарина Назимова.
Женщина отметила, что если благодаря расследованию трагедии удалось остановить тех, кто мог продолжить убивать, значит ее дети изменили судьбы других людей.
Брат и сестра Назимовы пропали 26 июля, когда уехали ночью кататься на мотоцикле. Перед этим девушка жаловалась подруге, что за ней следят. Россияне жили в Паттайе около семи лет.
Ранее мы сообщали, что тайские правоохранители задержали подозреваемых в похищении и убийстве двух россиян в Паттайе. Задержанные расправились с 17-летним парнем и его 22-летней сестрой, предположительно, из-за мотоцикла.
* Деятельность Meta (Threads и соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Фото: 360.ru
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