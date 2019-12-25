Глава МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян

Сихасак Пхуангкеткеу рассказал о том, что власти предпримут дополнительные меры для обеспечения безопасности всех туристов, приезжающих в Таиланд.

Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух граждан России в Паттайе. Соответствующими данными со СМИ поделился министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу, отвечая на вопрос корреспондента информационного агентства "ТАСС" в ходе брифинга для прессы. Дипломат заметил, что речь идет о шоке для каждого местного жителя, собенно учитывая, что жертвами преступления стали такие молодые люди. В частности, после появления подробностей о злоумышленниках и жертвах премьер-министр Анутхин Чанвиракун связался с российским послом в Таиланде Евгением Томихинои для того, чтобы выразить соболезнования. Аналогичные действия предпринял и глава внешнеполитического ведомства. Известно, что председатель кабинета министров лично побывал на месте трагедии и дал указание полиции к привлечению виновных лиц к ответственности.

Таиланд - крупный туристический направление. Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов. Мы должны это признать. И поэтому мы должны показать реальными действиями, что мы полны решимости обеспечить большую безопасность и не допустить повторения подобных инцидентов. Сихасак Пхуангкеткеу, глава МИД Таиланда

Напомним, что тиландские полицейские задержали 31 июля подозреваемых в убийстве двух россиян - 43-летнего Тхану Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина. На допросе Кыттхонг признался в том, что убил 22-летнюю Диану Назимову и ее 17-летнего брата Романа Назимова . Далее тела жертв были скрыты в лесу на юге Паттайи. Преступники признались в том, что убили наших соотечественников в тот момент, пытаясь завладеть мотоциклом, на котором те передвигались. Связь с россиянами пропала ранним утром 26 июля, когда брат и сестра выехали из дома.

Пропавших в Таиланде россиян жестоко убили из-за мотоцикла.

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