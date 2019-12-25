Друг Усольцева: члены пропавшей семьи могут находиться в разных местах

По его словам, дальнейшие поиски Усольцевых в красноярской тайге бессмысленны.

Супруги Усольцевы и их дочь могут находиться в разных местах, причем женщина и девочка погибли. Об этом в беседе с aif.ru рассказал исследователь и друг бесследно пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых Валентин Дегтерев.

Собеседник издания предположил, что глава семьи Сергей Усольцев, в отличие от жены и маленькой дочери, мог остаться жив. На это указывает его активность в соцсетях после пропажи. Кроме того, телефон мужчин также продолжал работать.

По мнению Дегтерева, почти за год поисков местность полностью изменилась, и дальнейшие поиски семьи могут не дать никаких результатов. Если осенью тут был открытый участок, то сейчас он превратился в непроходимые дебри.

В конце сентября 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли поход на горный хребет в Красноярском крае в и пропали. Ранее появилась версия во время похода в районе Кутурчинского Белогорья туристы, возможно, потеряли ориентир из-за сложного рельефа местности. По этой причине они могли пропасть в провалах между глыбами возле скалы Буратинка.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)