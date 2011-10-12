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Поиски семьи Усольцевых: под Красноярском обследовали более 200 кв. км тайги
Сегодня, 11:58
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Поиски семьи Усольцевых: под Красноярском обследовали более 200 кв. км тайги

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За несколько дней поисков специалисты не обнаружили следов пропавших.

Четыре дня группа спасателей тщательно обследовала местность в Красноярском крае, где бесследно пропали супруги Усольцевы и их малолетняя дочь. Результатами поисков поделилось краевое учреждение "Спасатель" в "ВКонтакте".

В организации отметили, что пропавшую семью найти не удалось. Спасатели пешком обследовали 31 квадратный километр труднодоступной горно-таежной местности, также еще 200 километров проверили, передвигаясь на квадроциклах.

Операция проводили с 9 по 12 июля по заявке от Следственного комитета. В поисках задействовали шесть человек и четыре единицы техники.

Ирина и Сергей Усольцевы пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Семья отправилась в поход и сделала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили нож. После этого о них ничего не известно.

Ранее адвокат Дмитрий Краснов заявил, что супругам Усольцевым будет грозить лишение родительских прав, если их обнаружат живыми с учетом того, что вместе с ними пропал маленький ребенок.

Фото:  КГКУ "Спасатель"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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