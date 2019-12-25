Названо возможное местонахождение пропавшей семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая в 2025 году в тайге Красноярского края, на самом деле жива. Исчезновение супругов является тщательно спланированной операцией прикрытия, заявил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
По словам собеседника издания, Сергея, Ирину и их дочь следует искать в США. Он отметил, что в ходе масштабных поисков за все это время ничего не нашли, поэтому возникла версия о том, что их там и не было.
Я склоняюсь к тому, что все-таки никто их не убивал, что они скрылись сами
Михаил Игнатов, эксперт.
Криминалист подчеркнул, что в любом городе или деревне Усольцевых сразу узнали бы и об этом стало бы известно полиции. Поэтому наиболее вероятным местом нахождения всех членов семьи сейчас являются США или предгорья Анд, куда они попали нелегально или по поддельным документам.
Ранее спасатели в течение четырех дней обследовали местность в Красноярском крае, однако семью Усольцевых не обнаружили.
Фото: ВКонтакте / Ирина Усольцева
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