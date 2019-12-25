Перед судом в Петербурге ответит угрожавший женщине молотком

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
По информации надзорного ведомства, в ноябре прошлого года фигурант в ходе конфликта с женщиной продемонстрировал ей молоток, высказывая угрозы убийством. В какой-то момент обвиняемый замахнулся инструментом, и потерпевшая выбежала к соседям с просьбой вызвать полицейских.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что на улице Белы Куна мужчина угрожал топором двум женщинам. Его увезли в 12-й отдел полиции.
Фото: Piter.TV
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