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Перед судом в Петербурге ответит угрожавший женщине молотком
Сегодня, 16:24
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Перед судом в Петербурге ответит угрожавший женщине молотком

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В какой-то момент обвиняемый замахнулся инструментом, и потерпевшая выбежала к соседям с просьбой вызвать полицейских.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 41-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 

По информации надзорного ведомства, в ноябре прошлого года фигурант в ходе конфликта с женщиной продемонстрировал ей молоток, высказывая угрозы убийством. В какой-то момент обвиняемый замахнулся инструментом, и потерпевшая выбежала к соседям с просьбой вызвать полицейских.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Белы Куна мужчина угрожал топором двум женщинам. Его увезли в 12-й отдел полиции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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