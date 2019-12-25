Прокуратура Петербурга добивается выплаты 1,7 млн рублей уволенным сотрудникам

Четыре работника ушли из организации в июне.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В июне четыре сотрудника уволились из коммерческой организации. Вместе с тем работодатель не выплатил им заработную плату. Общая сумма задолженности составила 1,7 млн рублей, сообщили в надзорном ведомстве 13 августа.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью, в настоящее время его рассматривают. Фактическое восстановление трудовых прав потерпевших контролируется.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка, пострадавшая на гололеде, получила 150 тыс. рублей компенсации. В результате ей диагностировали закрытый перелом правой лучевой кости.

Фото: Piter.TV