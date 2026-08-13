В Ленобласти спасли аиста, который семь лет прилетал к одному и тому же дому

После первичного осмотра птицу переведут в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин".

Специалисты Управления ветеринарии Ленинградской области и сотрудники регионального комитета по животному миру оказали помощь птице с травмированным крылом в Бокситогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

За помощью обратились местные жители: семья аистов уже на протяжении семи лет гнездится рядом с их домом. Птицы ежегодно улетают на зимовку и весной неизменно возвращаются обратно для выведения потомства. Однако в этот раз один из пернатых получил травму.

Ветеринары оперативно прибыли на место, аккуратно осмотрели пострадавшего аиста и забрали его для дальнейшего обследования. После первичного осмотра птицу переведут в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин". Там специалисты будут ухаживать за ним до полного восстановления, чтобы затем вернуть в естественную среду обитания.

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Фото и видео: МАКС / Админка Ленобласти