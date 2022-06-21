В Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей

Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Ленобласти по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 12 августа.

В июне мошенники внушили 77-летнему мужчине необходимость внести сбережения на "безопасный" счет. Аферисты переключали его между разными "специалистами". Под влиянием манипуляций пенсионер снял все накопления. Затем к дому потерпевшего приехал фигурант и забрал у него 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV