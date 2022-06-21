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В Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей
Сегодня, 16:46
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В Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей

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Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Ленобласти по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 12 августа. 

В июне мошенники внушили 77-летнему мужчине необходимость внести сбережения на "безопасный" счет. Аферисты переключали его между разными "специалистами". Под влиянием манипуляций пенсионер снял все накопления. Затем к дому потерпевшего приехал фигурант и забрал у него 5 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мужчина инсценировал угон автомобиля, чтобы не выплачивать кредит. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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