Линченко: психоневрологический интернат в Павловске готов на 75%

Учреждение рассчитано на постоянное проживание 300 человек.

Строительство нового психоневрологического интерната полных ходом идет на Колхозной улице в Павловске. В настоящее время готовность объекта составляет 75%, сообщил портал "Строительный Петербург".

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко отметил, что в учреждении смогут постоянно проживать 300 человек. В интернат будут принимать мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет, а также инвалидов I и II группы с 18 лет.

Здание состоит из двух корпусов с контрольно-пропускными пунктами. В главном корпусе будут оборудованы медицинский и административный блоки, столовая на 160 мест, два жилых блока на шесть отделений, а также спортзал и бассейн. Для удобства маломобильных жителей предусмотрены четыре лифта.

Это не просто стены — это дом, где пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья должны чувствовать себя защищенными и окруженными вниманием Николай Линченко, вице-губернатор

Сейчас в психоневрологическом интернате продолжаются отделочные работы, идет монтаж инженерных систем и благоустройство территории.

Ранее мы сообщали, что в Приморском районе построят многопрофильный медицинский комплекс.

Фото: МАX/вице-губернатор Николай Линченко