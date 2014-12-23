В Приморском районе построят крупную больницу: проект прошел экспертизу

Больницу возведут на участке между проспектом Авиаконструкторов, Плесецкой, Планерной и Глухарской улицами.

В Приморском районе Петербурга появится новый многопрофильный медицинский комплекс. Документация уже получила положительное заключение государственной экспертизы, следующий шаг — поиск подрядчика – рассказал портал "Строительный Петербург".

Больницу возведут на участке между проспектом Авиаконструкторов, Плесецкой, Планерной и Глухарской улицами. Комплекс будет состоять из пяти корпусов, соединенных переходами на уровне этажей. При этом все подразделения станут частью одной больницы.

Проект включает взрослый стационар на 240 коек с приемно-диагностическим блоком, еще один стационар на 360 коек, лечебно-диагностический корпус с консультативным отделением, а также педиатрический и инфекционно-педиатрический корпуса.

Эта больница очень востребована, потому что территория активно застраивается. Поэтому гражданам необходим доступ к качественной медицинской помощи в пределах района. Чтобы удовлетворить этот запрос, город занимается строительством настолько крупного медицинского учреждения. Валерий Усков, заместитель председателя комитета по строительству

Строительство планируют вести поэтапно. Завершить все работы предполагается в 2038 году.

Фото: портал "Строительный Петербург"